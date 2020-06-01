YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. “Okumak Güzeldir” yarışmasının kazananları belli oldu

“Okumak Güzeldir” yarışmasının kazananları belli oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 16:44 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından “Okumak Güzeldir” sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları belli oldu.Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışma, 28 Mayıs Perşembe günü www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.Dereceye girenlere Endülüs, Kudüs ve Saraybosna gezi turu hediye edildiToplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmada 1.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından “Okumak Güzeldir” sloganıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen yarışma, 28 Mayıs Perşembe günü www.eyupsultan.bel.tr sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere Endülüs, Kudüs ve Saraybosna gezi turu hediye edildi
Toplam 7 bin 608 kişinin başvuru yaptığı yarışmada 1. olan Huriye Nurefşan Yarımoğlu (45 Doğru 2 bin 414 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 7 gece 8 gün Endülüs gezi turu, 2. olan Osman Akgündüz (45 Doğru 2 bin 759 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 4 gece 5 gün Kudüs gezi turu, 3. olan Mert Eroğlu (44 Doğru 2 bin 347 sn) 4 kişilik (Kazanan kişi ve 3 yakını) 3 gece 4 gün Saraybosna gezi turu kazandı. Gezi turları, korona virüs salgını geçtiğinde belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.