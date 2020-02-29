YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. “Okumak Yaşamaktır” projesi

“Okumak Yaşamaktır” projesi

KİLİS HABERLERİ  | 29.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kilis’in Polateli ilçesinde yürütülmekte olan “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahir Kuzu ile Vali Güner Özmen Ortaokulunda öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı.

“Okumak Yaşamaktır” projesi

Kilis’in Polateli ilçesinde yürütülmekte olan “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.
Polateli Kaymakamı Mahmut Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahir Kuzu ile Vali Güner Özmen Ortaokulunda öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Polateli ilçesinde tüm okullarda ilk dersin okuma saati olarak yürütüldüğü projeyle farkındalık oluşturularak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldığı bildirildi.
Etkinlik sonrası öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Mahmut Şener, hem eğitim hem de okulun ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.