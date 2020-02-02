“Okumanın yaşı yok"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, okuma yazma kursunu tamamladıktan sonra sürücü ehliyeti alan 58 yaşındaki Hikmet Erdem’i ziyaret etti. Okumanın yaşının olmadığını ifade eden Özdoğan, Erdem’i tebrik etti.

Mahalle ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde açılan okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan ve ardından sürücü ehliyeti alan Hikmet Erdem’i ziyaret etti. Azminden ve başarısından dolayı Hikmet Erdem’i, desteklerinden dolayı da eşi Mustafa Erdem’i tebrik eden Başkan Özdoğan, “Hikmet hanım teyzemiz Kültür Merkezi’nde açtığımız kursu başarıyla bitirip, bu kurs sonrasında aldığı belge ile de ehliyetini aldı. Okuma ve yazma seferberliği içerisinde inşallah kendisi de okur yazar kervanına katıldı. İnşallah kazasız belasız aracını kullanır. Mustafa abimize de teşekkür ediyorum eşine olan desteği için. Biz belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. Böyle karlı güzel bir günde bize evini açtığı için Hikmet hanım teyzemize Mustafa abimize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah varsa buradan da duyuruyorum. İlçemizde okuma yazma bilmeyen varsa biz onların emrindeyiz, hizmetindeyiz. Onlarda inşallah gelsinler kurslarımızdan yararlansınlar.” dedi.

Başkan Özdoğan’ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu söyleyen ve 24 Kasım’da girdiği ehliyet sınavından tek seferde başarılı olan Hikmet Erdem ise, “Okuma yazmam vardı iyi kötü ama ehliyet almak için belge almam gerekiyordu. Bismillah dedim, Kültür Merkezi’ne gittim. Allah sizden razı olsun. Başardım 95 puanla aldım. Arabayı da süreceğim inşallah. Ehliyete de girdim. Ehliyeti de başarıyla aldım. Allah razı olsun eşimde bana büyük destek oldu." ifadelerini kullandı.

