Öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası

Antalya'da bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini kanala atarken polis ekiplerince yakalanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Soner Ersundu, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Ersundu, maktulün kendisine saldırdığını öne sürerek, "O bana saldırmasaydı ben böyle bir şey yapmazdım, pişmanım, keşke böyle bir şey olmasaydı, beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ersundu'yu "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kepez ilçesinde Sadık Cantürk, Soner Ersundu ve Ayşegül G. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Cantürk hayatını kaybetmişti. Cesedi kanala atmaya çalışan Ersundu, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Ersundu tutuklanmış, kız arkadaşı Ayşegül G. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ayşegül G. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

