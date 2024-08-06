Öldürülen kadının kızının feryatları yürekleri dağladı

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ’da 1 Ağustos’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir’i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında Fatma Demir’i Mustafa Demir’in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.’nin tutup, Mustafa Demir’in bıçakladığı ileri sürüldü. Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir’in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi. Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir’in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.