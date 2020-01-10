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  4. Öldürülen küçük Sedanur'un ailesi davanın 2 sanığına verilen cezadan memnun

Öldürülen küçük Sedanur'un ailesi davanın 2 sanığına verilen cezadan memnun

KARS HABERLERİ  | 10.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Anne Handan Güzel: - "Sedanurlar, Eylüller, Leylalar gitmesin, analar yanmasın" - Baba Abdullah Güzel: - "Adalet yerini buldu, her ne cezaları varsa çeksinler, İnşallah onlar oradan çıkamazlar"

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde alıkonulup cinsel istismarda bulunulduktan sonra öldürülen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel, "Sedanurlar, Eylüller, Leylalar gitmesin, analar yanmasın. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, inşallah sesimizi duyarlar, idam getirirler." dedi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, karar duruşması sonrası oturdukları Paslı köyüne döndü.

Köyde Sedanur Güzel'in mezarını ziyaret eden anne Handan Güzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızının giydiği kazak ile mezara gelen anne "Ben kazağına sarılıp uyuyorum kokun üstünde halen rahat uyu cezalarını aldılar." diyerek ağıt yaktı.

Kazağı mezar taşına bırakan anne Güzel, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mahkemenin kararını açıkladığını hatırlattı.

Sanıklardan 2'sine ceza verildiğini belirten anne Güzel, "Çok şükür cezalarını buldular, dilerim Allah'tan cezaevinden hiç çıkamazlar. Bu çocuklara, kızlara bunları yapmayın, bizim gibi analar yanmasın, yazık günahtır, yapmayın, bu çocuklara zulüm etmeyin. Bütün millete sesleniyorum, katilleri barındırmasınlar, idam etsinler." dedi.

Handan Güzel acılarının büyük olduğunu ve hiç dinmediğini anlatarak, "Sedanurlar, Eylüller, Leylalar gitmesin, analar yanmasın. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, inşallah sesimizi duyarlar, idam getirirler. Cezaevlerinde onlar oturup yiyip yatıyor, benim kızım taşların altında 7 gün kaldı kanları kurudu, onların kanları da kurusun." diye konuştu.

Baba Abdullah Güzel de bu tür sanıkların gerekli cezalarını çekmesi temennisinde bulunarak, "Adalet yerini buldu, her ne cezaları varsa çeksinler, İnşallah onlar oradan çıkamazlar. İnşallah oradan ölüleri çıkar." ifadesini kullandı.

- Olay

Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olayla ilgili küçük kızla aynı köyde oturan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet U, tutuklanmıştı.

Küçük Sedanur'u alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddia edilen şüpheliler hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davayı karara bağlayan Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Bozkut ve Bilen'i "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Heyet aynı sanıklara "cinsel istismar" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9'ar yıl hapis cezası vermişti.

Diğer sanık Himmet U. ise beraatine karar verilerek tahliye edilmişti.

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Kars Sedanur Güzel

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