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  4. Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı

Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı

TOKAT HABERLERİ  | 13.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını, sınıf arkadaşları çiçeklerle donattı.

Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam'ın (16) sınıf arkadaşları, Karaçam'ın oturduğu sıraya fotoğrafını ve okumak istediği Milli Savunma Üniversitesinin afişini koydu.

Ellerindeki karanfilleri gözyaşlarıyla Karaçam'ın sırasına bırakan arkadaşları, üzüntülerini dile getirdi.

Sulusokak Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta, okul çıkışı H.Ö. (16) ile arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanan Karaçam, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, polislerce gözaltına alınan H.Ö. tutuklanmıştı.

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Bıçaklama karanfil Kavga Lise Öğrenci Tokat

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