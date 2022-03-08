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Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

08.03.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

OSMANİYE (AA) - Antalya'da geçen yıl öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun adı, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğup büyüdüğü evin bulunduğu sokağa verildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Haytaoğlu'nun babaevinin bulunduğu Dervişpaşa Mahallesi'nde, üniversite öğrencisiyken öldürülen Azra'nın adı verilen sokağın açılışında ailenin acısını paylaştığını söyledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının teklifi üzerine sokağa Azra Gülendam Haytaoğlu isminin verilmesini kararlaştırdıklarını dile getiren Tarhan, "Allah başka acı göstermesin, sabır versin. Evlat acısı gibi kötü acı yok. Azra'nın adını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu sokağa verdik. Kadına şiddet ve cinayetlere karşı durmak adına çalışmalar yapacağız. Azra kızımızın adını da doğup büyüdüğü sokakta yaşatacağız." dedi.

Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu da kızının adının sokağa verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sokağın eski tabelası sökülerek yerine yenisi takıldı.

Törene anne Mezide Haytaoğlu, Azra'nın kardeşleri, arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamadıklarını bildiren Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü öne sürülen M.M.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit" ve "hırsızlık" suçlarından da 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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