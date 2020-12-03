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Ölen kedisi için 3 gün ağladı

SİVAS HABERLERİ  | 03.12.2020 13:01 | Son Güncelleme

Sivas ‘ta ölen kedisi için 3 gün ağladığını Vali’ye anlatan 76 yaşındaki engelli kadın, yürekleri ısıttı.Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı stant açılışının ardından bir süre engelli vatandaşlarla sohbet etti.

Ölen kedisi için 3 gün ağladı

Sivas ‘ta ölen kedisi için 3 gün ağladığını Vali’ye anlatan 76 yaşındaki engelli kadın, yürekleri ısıttı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla katıldığı stant açılışının ardından bir süre engelli vatandaşlarla sohbet etti. Stant açılışına katılan 76 yaşındaki engelli hayvan sever Şükriye Akşin ise anlattıklarıyla Vali Ayhan’ın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman’ın ve Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü Harun Tan’ı yüreklerini ısıttı. Akşin, ölen kedisi için 3 gün ağladığını belirterek 8 sokak kedisini beslediğini söyledi. Hayvanlara olan ilgisiyle yürekleri ısıtan yaşlı kadının hayvanlarına zarar verdiğini söylediği komşusunu emniyete şikayet edeceğini söylemesiyse Vali Ayhan’ı ve beraberindekileri gülümsetti. Vali Ayhan, engelli kadını hayvan sevgisinden dolayı takdir etti.
Evinde 8 tane kedi beslediğini belirten Akşin, “Yemeğini bende yedi karşı tarafa geçiyordu, orada bir tane taksi çarptı. Sonra çırpına çırpına öldü kedim. O adamlarda indiler, ölümünü beklediler. Daha sonra poşete koyup çöpe attılar. Böyle bir şey olur mu. Bende bunu Vali’ye anlattım. Kedilerime araba çarptı, 3 gün ağladım dedim. Evde 7-8 tane kediye bakıyorum. Böbrek ve tavuk eti yediriyorum, aç koymuyorum” dedi.

Ölen kedisi için 3 gün ağladı

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İkindi
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Akşam
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Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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