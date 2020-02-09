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Olgun gençlerden anlamlı hediye

BURSA HABERLERİ  | 09.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, Çalı İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, Çalı İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında amigurumi eğitimi alan Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, el emekleri ile ürettikleri örgü bebekleri ve tedarik ettikleri kırtasiye malzemelerini çocuklara hediye etti.
Nilüfer Belediyesi’nin Altınşehir Mahallesindeki Olgun Gençlik Merkezi üyeleri gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Çalı İlkokulu ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine katılan merkezin amigurumi ve filografi sınıfı kursiyerleri, otistik ve zihinsel engelli çocuklar için el emekleri ve becerileri ile ürettikleri bebekleri çocuklara hediye etti.
Okulda eğitim gören 7-12 yaş arasındaki 12 otistik ve zihinsel engelli çocukla bir araya gelen Olgun Gençlik Merkezi üyeleri, çocuklarla oyunlar oynayarak birlikte keyifli saatler geçirdi.
Bu tip çalışmaların özel eğitime ihtiyacı olan çocukların gelişimine büyük katkısı olduğunu ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Emine Özdilli Manav, “Olgun Gençlik Merkezi üyelerinin el emekleri ile ürettikleri bu hediyeler bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz için kavram becerilerini geliştirme atölyeleri ve oyun çalışmalarında kullanacağımız bu materyallerin manevi değeri paha biçilmez. Engel grupları ile tanışma ve onlarla birlikte vakit geçirme imkanı sağlayan sosyal farkındalığı artırıcı böylesine anlamlı çalışmaların yaygınlaşması en büyük arzumuz” dedi.

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