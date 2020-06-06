Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske üretim atağı

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde bugüne kadar 23 milyona yakın maske üretildiği bildirildi.

MEB, Kovid-19 sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ülkenin maske ve dezenfektan ihtiyacı için de üretim yapıyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç'tan bilgi aldı.

Büyük, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinin başlamasıyla MEB'in hem eğitim-öğretim hem de vatandaşın ve kurumların ihtiyacını giderme anlamında üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı endüstri meslek liselerinde maske, dezenfektan ve masa örtüsü üretimine başlandığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"Ondan sonra da Bakanımızın talimatıyla olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerimizde maske üretimine başladık. Olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerimizde bugün itibarıyla 23 milyona yakın maske ürettik. Bulundukları il ve ilçelerde tüm ihtiyacı giderir hale geldik. Gönüllü usta öğreticilerimiz buralarda ücret almadan çalıştılar. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kolay iş değildi. Devletimizin maske ihtiyacı konusunda üzerlerine düşeni yaptılar."