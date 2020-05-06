Olimpiakos’un hedefi Sinan Gümüş

Bonservisi İtalyan ekibi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş için Olimpiakos transfer teklifinde bulundu.
Antalyaspor’un devre arasında İtalya Serie A ekibi Genoa’dan kiraladığı Sinan Gümüş için Olimpiakos devreye girdi. Yunanistan Ligi'nin lideri olan ve gelecek yıl ülkesini Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek kırımızı beyazlı ekip 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için İtalyan kulübüyle görüşme yaptı. 2022 yılına kadar Genoa ile sözleşmesi bulunan Sinan Gümüş’ün Olimpiakos’un Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olması nedeniyle transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
2019 yılında Serie A ekibi Genoa’ya transfer olan ve devre arasında 6 aylık süre için Antalyaspor’a gelen Sinan Gümüş, 7 Süper Lig maçına çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performansla takımının yükselen performansında önemli bir rol oynadı.
(DHA)
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
Pablo Piatti
İşte devre arasında yapılan transferler... Pablo Piatti - Espanyol > Toronto | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Derlis Gonzalez
Derlis Gonzalez - Dinamo Kiev > Olimpia | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Al-Ain
Balazs Dzsudzsak - Ittihad Kalba > Al-Ain | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Trincao - Braga > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 31 milyon Euro
Marco Fabian - Philadelphia Union > Al Sadd | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Miguel Vieira - Başakşehir > Wolfsberger (Kiralık)
Emiliano Rigoni
Emiliano Rigoni - Sampdoria > Zenit (Kiralık)
Odion Ighalo - Shanghai Shenhua > Manchester United (Kiralık)
Ibrahim Amadou - Sevilla > Leganes (Kiralık)
Jarrod Bowen - Hull City > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: 21.3 milyon Euro
Nico Gaitan - Chicago Fire > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Cafu - Legia Warszawa > Olympiacos | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Conor
Connor Wickham - Crystal Palace > Sheffield Wednesday (Kiralık)
Emre Mor - Galatasaray > Olympiacos (Kiralık)
Ruben Pardo - Real Sociedad > Bordeaux | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Oier Olazabal - Levante > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Gil Dias - Monaco > Granada (Kiralık)
Erick Cabaco - Levante > Getafe | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Kaj Sierhuis - Ajax > Reims | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Carlos Zambrano - Dynamo Kiev > Boca Juniors | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Kevin-Prince Boateng - Fiorentina > Beşiktaş (Kiralık)
Panagiotis Retsos - Bayer Leverkusen > Sheffield United (Kiralık)
Hector Villalba - Atlanta United > Libertad | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Edmond Tapsoba - Vitoria Guimaraes > Bayer Leverkusen | BONSERVİS BEDELİ: 18 milyon Euro
Gaston Pereiro - PSV > Cagliari | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Alberto Paloschi - SPAL > Cagliari (Kiralık)
Alberto Cerri - Cagliari > SPAL (Kiralık)
Alexis Saelemaekers - Anderlecht > Milan (Kiralık)
Marko Pjaca - Juventus > Anderlecht (Kiralık)
Zanka - Fenerbahçe > Fortuna Düsseldorf (Kiralık)
Noah Okafor - Basel > Salzburg | BONSERVİS BEDELİ: 11.2 milyon Euro
Emre Can - Juventus > Borussia Dortmund (Kiralık)
Milos Stanojevic - Sarajevo > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: 200 bin Euro
Steven Nzonzi - Roma > Rennes (Kiralık)
Ricardo Friedrich - Bodø/Glimt > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Atila Turan - Kayserispor > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Gerson Rodrigues - Dynamo Kiev > Ankaragücü (Kiralık)
Angelino - Manchester City > Leipzig (Kiralık)
Jacob Bruun Larsen - Borussia Dortmund > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Konrad Michalak - Akhmat Grozny > Ankaragücü (Kiralık)
Daniel Lukasik - Lechia Gdansk > Ankaragücü (Kiralık)
Adama Soumaoro - Lille > Genoa (Kiralık)
Yassine Meriah - Olympiacos > Kasımpaşa (Kiralık)
Stefan Ilsanker - Leipzig > Eintracht Frankfurt | BONSERVİS BEDELİ: 500 bin Euro
Guilherme - Alvarenga > Trabzonspor (Kiralık)
Christian Kouame - Genoa > Fiorentina (Kiralık)
Florent Hadergjonaj - Huddersfield > Kasımpaşa (Kiralık)
Delvin N'Dinga - Sivasspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Matheus Cunha - Leipzig > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro
Petar Skuletic - Montpellier > Sivasspor (Kiralık)
Yusuf Mert Tunç - Fenerbahçe > Varzim | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Ricardo Rodriguez - Milan > PSV (Kiralık)
Andrea Petagna - SPAL > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Danny Rose - Tottenham > Newcastle United (Kiralık)
Krzysztof Piatek - Milan > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 27 milyon Euro
Paco Alcacer - Borussia Dortmund > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon Euro
Alessandro Florenzi - Roma > Valencia (Kiralık)
Sander Berge - Genk > Sheffield United | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Yassine Benzia - Lille > Dijon | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Bosko Sutalo - Osijek > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Marcos Rojo - Manchester United > Estudiantes (Kiralık)
Raoul Bellanova - Bordeaux > Atalanta (Kiralık)
Szymon Zurkowski - Fiorentina > Empoli (Kiralık)
Robert Mak - Zenit > İttifak Holding Konyaspor| BONSERVİS BEDELİ: YOK
Carles Perez - Barcelona > Roma (Kiralık)
Daniel Podence - Olympiacos > Wolverhampton | BONSERVİS BEDELİ: 19.6 milyon Euro
Valon Berisha - Lazio > Fortuna Düsseldorf (Kiralık)
Gonzalo Villar - Elche > Roma | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Bruno Guimaraes - Athletico Paranaense > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Samba Camara - Revolution > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Abdou Razack Traore - Sivasspor > Bursaspor (Kiralık)
Youssouf Fofana - Strasbourg > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro
Guilherme Arana - Sevilla > Atletico Mineiro (Kiralık)
Aurelien Tchouameni - Bordeaux > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Leonardo Koutris - Olympiacos > Mallorca (Kiralık)
Ljubomir Fejsa - Benfica > Alaves (Kiralık)
Milos Jojic - Başakşehir > Wolfsberger (Kiralık)
Suso - Milan > Sevilla (Kiralık)
Jeffrey Bruma - Wolfsburg > Mainz 05 (Kiralık)
Kyle Walker-Peters - Tottenham > Southampton (Kiralık)
Bruno Fernandes - Sporting Lizbon > Manchester United | BONSERVİS BEDELİ: 80 milyon Euro
Tomas Soucek - Slavia Prag > West Ham United (Kiralık)
Diego Angelo - Antalyaspor > Kayserispor (Kiralık)
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş > Feyenoord (Kiralık)
Jordi Mboula - Monaco > Huesca (Kiralık)
Pablo Mari - Flamengo > Arsenal (Kiralık)
Radoslaw Majecki - Legia Warszawa > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Enzo Loiodice - Dijon > Wolverhampton (Kiralık)
Steven Bergwijn - PSV Eindhoven > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro
Leo Pereira - Athletico Paranaense > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Gabriel Boschilia - Monaco > Internacional | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Wilfried Bony - Swansea > Al-Ittihad | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Giovani Lo Celso - Real Betis > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 32 milyon Euro
Matteo Politano - Inter > Napoli (Kiralık)
Alexandru Maxim - Mainz > Gaziantep FK (Kiralık)
Christian Eriksen - Tottenham > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Gabriel Barbosa - Inter > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 17.4 milyon Euro
Hatem Ben Arfa - Rennes > Real Valladolid | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Roger Ibanez - Atalanta > Roma (Kiralık)
Kerim Frei - Başakşehir > Emmen (Kiralık)
Lucas Tousart - Lyon > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon Euro
Robert Bozenik - Zilina > Feyenoord | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Marcello Trotta - Frosinone > Ascoli (Kiralık)
Jean-Kevin Augustin - Leipzig > Leeds United (Kiralık)
Vidar Örn Kjartansson - Rostov > Yeni Malatyaspor (Kiralık)
Joseph Attamah - Başakşehir > Fatih Karagümrük (Kiralık)
Nikolay Komlichenko - Mlada Boleslav > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
Ben Youssef - Kasımpaşa > Denizlispor
Andre Sousa - Belenenses > Gaziantep FK | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Dani Olmo - Dinamo Zagreb > Leipzig | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Claudemir - Braga > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Marvin Zeegelaar - Watford > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Valentino Lazaro - Inter > Newcastle United (Kiralık)
Adis Jahovic - Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Matias Kranevitter - Zenit > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon Euro
Anıl Koç - Altınordu > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro
Jesus Vallejo - Wolverhampton > Granada (Kiralık)
Joel Pohjanpalo - Bayer Leverkusen > Hamburg (Kiralık)
Stephane Mbia - Wuhan Zall > Shanghai Greenland Shenhua | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Gaston Brugman - Pescara > Parma | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Andraz Sporar - Slovan Bratislava > Sporting Lizbon | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Emre Taşdemir - Galatasaray > Kayserispor (Kiralık)
Lorenzo Tonelli - Napoli > Sampdoria (Kiralık)
Lukas Podolski - Vissel Kobe > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Adrian Embarba - Rayo Vallecano > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Pedro - Fiorentina > Flamengo (Kiralık)
Tino Kadewere - Le Havre > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Lennart Czyborra - Heracles > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Yassin Ayoub - Feyenoord > Panathinaikos | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Thiago Maia - Lille > Flamengo (Kiralık)
Kamil Wilczek - Bröndby > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Riccardo Saponara - Genoa > Lecce (Kiralık)
Remi Walter - Nice > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Darko Jevtic - Lech Poznan > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro
Moussa Kone - Dynamo Dresden > Nîmes | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Alvaro Odriozola - Real Madrid > Bayern Münih (Kiralık)
Oussama Haddadi - El İttifak > Kasımpaşa
Leonardo Campana - Barcelona > Wolverhampton Wanderers | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Chicharito - Sevilla > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon Euro
Nabil Bentaleb - Schalke 04 > Newcastle United (Kiralık)
Paul-Jose Mpoku - Standard Liege > Al-Wahda | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Bilal Başacıkoğlu - Kayserispor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aleksandr Kokorin - Zenit > Sochi (Kiralık)
Mbwana Samatta - Genk > Aston Villa | BONSERVİS BEDELİ: 11.7 milyon Euro
Karl Toko Ekambi - Villarreal > Lyon (Kiralık)
Michael - Goias > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 7.5 milyon Euro
Victor Moses - Chelsea > Inter (Kiralık)
Emanuel Vignato - Chievo > Bologna | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Andrii Boriachuk - Shakhtar Donetsk > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Gerard Gohou - Beijing BSU > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Reinier - Flamengo > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro
Amir Rrahmani - Hellas Verona > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro
Sinan Gümüş - Genoa > Antalyaspor (Kiralık)
Leandro Cabrera - Getafe > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Dominik Kaiser - Bröndby > Hannover 96 | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo > Kasımpaşa (Kiralık)
Terence Kongolo - Huddersfield > Fulham (Kiralık)
Ashley Young - Manchester United > Inter (Kiralık)
Musa Barrow - Atalanta > Bologna (Kiralık)
John Guidetti - Alaves > Hannover 96 (Kiralık)
Yunus Mallı - Wolfsburg > Union Berlin (Kiralık)
Duvan Zapata - Sampdoria > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Jack Clarke - Tottenham > Queens Park Rangers (Kiralık)
Martin Samuelsen - West Ham United > Hull City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Dimitrios Chatziisaias - Çaykur Rizespor > Cercle Brugge (Kiralık)
Youssef En-Nesyri - Leganes > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Aliou Badji - Rapid Wien > El Ahly | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Markel Susaeta - Gamba Osaka > Melbourne City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Andy King - Leicester City > Huddersfield (Kiralık)
Alejandro Pozo - Sevilla > Mallorca (Kiralık)
Mario Situm - Dinamo Zagreb > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Jean-Clair Todibo - Barcelona > Schalke 04 (Kiralık)
Jeison Murillo - Sampdoria > Celta Vigo (Kiralık)
Zlatko Tripic - Viking > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 405 bin Euro
Tayfur Bingöl - Alanyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Stanislav Lobotka - Celta Vigo > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Darren Randolph - Middlesbrough > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: 4.7 milyon Euro
Ogenyi Onazi - Trabzonspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Marin Pongracic - Salzburg > Wolfsburg | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Gedson Fernandes - Benfica > Tottenham (Kiralık)
Guido Rodriguez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Ignacio Pussetto - Udinese > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Dieumerci Ndongala - Genk > Kasımpaşa (Kiralık)
Kristoffer Nordfeldt - Swansea > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Patryk Klimala - Jagiellonia > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Fabio Borini - Milan > Hellas Verona | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Michael Esser - Hannover 96 > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tomas Brecka - Jablonec > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Asmir Begovic - Bournemouth > Milan (Kiralık)
Pepe Reina - Milan > Aston Villa (Kiralık)
Victor Camarasa - Real Betis > Alaves (Kiralık)
Konstantinos Mavropanos - Arsenal > Nürnberg (Kiralık)
Simon Kjaer - Sevilla > Milan (Kiralık)
Doğucan Haspolat - Excelsior > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mattia Caldara - Milan > Atalanta (Kiralık)
Kevin Vogt - Hoffenheim > Werder Bremen (Kiralık)
Ryan Babel - Galatasaray > Ajax (Kiralık)
Diego Demme - Leipzig > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Sebastian Cristoforo - Fiorentina > Eibar (Kiralık)
Yasin Öztekin - Göztepe > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Louis Schaub - Köln > Hamburg (Kiralık)
Serdar Özkan - Antalyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Milan Skoda - Slavia Prag > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muhammed Şengezer - Başakşehir > Adana Demirspor (Kiralık)
Strahil Popov - Kasımpaşa > Hatayspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Patrick Cutrone - Wolverhampton > Fiorentina (Kiralık)
Cenk Tosun - Everton > Crystal Palace (Kiralık)
Tarkan Serbest - Austria Wien > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Isaac Kiese Thelin - Anderlecht > Malmö (Kiralık)
Ake Loba - Porres > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 7.1 milyon Euro
Simon Falette - Eintracht Frankfurt > Fenerbahçe (Kiralık)
Artur - Palmeiras > Bragantino | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon Euro
Zoran Kvrzic - Rijeka > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Kwang-song Han - Juventus > Al Duhail | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Rhian Brewster - Liverpool > Swansea City (Kiralık)
Danny Drinkwater - Chelsea > Aston Villa (Kiralık)
Munas Dabbur - Sevilla > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Dmitri Skopintsev - Krasnodar > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro
Arda Turan - Başakşehir > Barcelona (Kiralık)
Jesse Sekidika - Eskişehirspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Marcelo Saracchi - Leipzig > Galatasaray (Kiralık)
Fedor Kudryashov - Sochi > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Raul de Tomas - Benfica > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Joao Pedro - Fluminense > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Uriel Antuna - Manchester City > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9.9 milyon Euro
Denys Harmash - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Eduard Löwen - Hertha Berlin > Augsburg (Kiralık)
Henry Onyekuru - Monaco > Galatasaray (Kiralık)
Mats Möller Daehli - St. Pauli > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Badou Ndiaye - Stoke City > Trabzonspor (Kiralık)
Kristian Thorstvedt - Viking > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Mark Uth - Schalke 04 > Köln (Kiralık)
Dylan Bronn - Gent > Metz | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Halil Dervişoğlu - Sparta Rotterdam > Brentford | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Dejan Kulusevski - Atalanta > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Emiliano Insua - Stuttgart > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Valon Behrami - Sion > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mattia Perin - Juventus > Genoa (Kiralık)
Zlatan Ibrahimovic - Los Angeles Galaxy > Milan | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Santiago Ascacibar - Stuttgart > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Julian Weigl - Borussia Dortmund > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Erling Haaland - Salzburg > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Carles Alena - Barcelona > Real Betis (Kiralık)
Exequiel Palacios - River Plate - Bayer Leverkusen > BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Takumi Minamino - Salzburg > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Strahinja Pavlovic - Partizan > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Michael Gregoritsch - Augsburg > Schalke 04 (Kiralık)
Victor Guzman - Pachuca > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Nicolas Lopez - Internacional > Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Lucas Zelarayan - Tigres > Columbus Crew | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Cristian Calderon - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Jesus Angulo - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Ivan Ignatjev - Krasnodar > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Sebastian Jurado - Tiburones Rojos > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 5.4 milyon Euro
(Jurado'nun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı.)
Luan - Gremio > Corinthians | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Tiago Volpi - Queretaro > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Adam Buksa - Pogon Szczecin > New England Revolution | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Lucas Cavallini - Puebla > Vancouver Whitecaps | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
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