YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak

Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak

ANKARA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Olimpik milli judocular Antalya'da kamp yapacak

Türkiye Judo Federasyonu, olimpik milli judocuların üçüncü hazırlık kampını Antalya'da yapacaklarını duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazırlıklarına İstanbul'da tekrar başlayan ve ardından Erzurum'da yüksek irtifa antrenmanı yapan olimpik milli judocuların, 3. etap kampını 17 Eylül-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirecekleri belirtildi.

Göynük Mirage Park Resort'ta kampa girecek toplam 39 milli judocunun, bu etapta ağırlık ve güç çalışması yapacakları aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hazırlık kamplarına alınan olimpik ve ümit milli takım sporcularını, uluslararası müsabakalar yarın başlayacakmış gibi formda tutmayı amaçladıklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Tarsus MHP’de Mehmet Çelik başkan oldu
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu
Fatih Kızılay, Elazığ Karakoçan FK’ya transfer oldu

Ankara Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:22
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Ankara Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Ülgen Eczanesi
Cankaya
Yeni Melek Eczanesi
Yenimahalle
Yeşilevler Eczanesi
Yenimahalle
Urankent Şeyma Eczanesi
Yenimahalle
Cemhan Eczanesi
Mamak
Tuzluçayır Eczanesi
Mamak
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Ata Mahallesi’ne devasa park
Ata Mahallesi’ne devasa park
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.