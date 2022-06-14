Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübü tarafından Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli gerçekleştirildi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ortaklığıyla yapılan panele, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yanı sıra milli sporcular da katıldı.

Etkinlikte, olimpik ve paralimpik oyunlarına daha fazla sporcu yetiştirme ve olimpiyat ruhunu tabana yayarak yeni yıldızlar yetiştirme hedefiyle stratejik yol haritasının belirlenmesi hedeflendi.

Panel öncesinde yapılan çalıştayda ise akademisyenler, spor federasyonları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uzmanlar, basın ve medya kuruluşu temsilcileri ile yazarlar yer aldı.

Çalıştayda sporun paydaşları bir araya getirilerek, çözümlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Burada açıklamada bulunan Fatih Keleş, "İBB Spor Kulübü büyük bir ailedir. Sayısını her geçen gün daha artırdığımız yarının yıldızlarına daha iyi imkanlar sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün Türk sporunun yarınları için bir araya geldik." İfadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin deneyimlerini paylaşan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ise şunları kaydetti:

"Spor hayatıma 12 yaşında bir arkadaşım sayesinde başladım. Çok başarılıydım, hocam ilk gün 'devam edersen önemli şeyler başarabilirsin' dedi. Karate branşına yöneldim. Benim serüvenim annemin tek bileziğini bozdurmasıyla başladı. Olimpiyat sürecinde her şey benim için yeniden başlamıştı. İBB Spor Kulübü bize pandemide kapılarını açtı ve en iyi imkanları sağladı. Olimpiyatlarda herkesin beklentisi altın madalyaydı. Ben vicdanen rahatsızlık duymamak için çok çalıştım. Sakatlığım olduğu halde hiçbir antrenmanımı aksatmadım. Yıllardır hayalini kurduğunuz yerde başarılı olmayı istiyorsunuz. Çok tecrübeliydim ama acemi gibi hissediyordum. Herkesin beklentilerini karşılamak istiyordum ama olmadı. Şimdi yeniden ayağa kalktım ve yeniden zirvedeyim."

