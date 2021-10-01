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Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'da altınla ödüllendirildi

01.10.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu'da altınla ödüllendirildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi altınla ödüllendirdi.

Sürmeneli, Kadın Boks Milli Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme ile Vali Sonel'i ziyaret etti. Sonel, valilik binası önünde çiçekle karşıladığı Sürmeneli'ye makamında altın hediye etti.

Başarısından dolayı Sürmeneli'yi kutlayan Sonel, "Busenaz kızımız Japonya'da ay-yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirdi, milletimizi gururlandırdı, bizleri çok sevindirdi. Ordu'da olimpiyat şampiyonumuzu görmek bizleri mutlu etti." dedi.

Busenaz'ın şampiyon olacağına inandığını ve dua ettiğini dile getiren Sonel, "Ümitliydik ve yakından takip ettik. Busenaz şampiyona öncesi hazırlıklarını da Ordu'da yaptı. Temennimiz böyle başarılı sporcularımızın sayısının artmasıdır. İnsan yeter ki istesin, isteyince başarılı olmamak mümkün değildir. Ülkemize nice şampiyonluklar yaşatmanızı diliyor, sizinle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Cahit Süme ise çok çalıştıklarını, çok emek verdiklerini vurgulayarak, neticesinde de böyle bir sonuçla Türkiye'ye dönmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Busenaz Sürmeneli de destekleri ve yakın ilgisi için Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Ordu'da 1,5 ay kaldık ve çok iyi hazırlandık. Ordu güzel bir şehir. İnsanları ise ayrı güzel. Şimdiki hedefim, Türkiye'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de milli sporcuyu makamında ağırladı.

Busenaz'ın olimpiyat oyunlarındaki tüm maçlarını heyecanla takip ettiğini dile getiren Güler, genç sporcuyu elde ettiği büyük başarıdan dolayı kutladı.

Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sporun bütün branşlarına destek verdiklerini aktararak, "İnşallah bizler de ilimizden yeni Busenaz'lar çıkartırız. Olimpiyatlardaki maçlarını yakından takip ettim. Özellikle final maçı çok güzeldi. İstiklal Marşı'mızın Japonya'da okunması ve olimpiyat şampiyonluğu tarif edilemez bir mutluluk. Başarılı antrenörlerle yapılan ekip çalışmasının daha çok başarılar getireceğini ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de yer aldı.

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