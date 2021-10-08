Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçulukta altın madalya kazanan Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "Federasyonumuz antrenörleri Meral Gazoz'un annesi, Metin Gazoz'un kayınvalidesi, sporcularımız Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazı sonrası Sapanca'da defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.



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