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Olimpiyat yolcusu cimnastikçiler, altın madalya hedefiyle çalışmalara başladı

İZMİR HABERLERİ  | 08.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık sürecini iki aydır evde sürdüren milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, yeniden salona dönerek aletlerle antrenman yapmanın mutluluğunu yaşıyor - Ahmet Önder: - "Bizim için çok zor bir süreç oldu. Aşırı özledik, aletlere saldırdık. Salonlara daha hırslı, azimli bir şekilde geri döndük" - Ferhat Arıcan: - "Olimpiyatlar, Temmuz 2020'de olsaydı madalyanın en büyük adayıydım''

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan, pandemi arasının ardından altın madalya hedefiyle antrenman salonuna döndü.

Geçen yıl Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Ahmet Önder ve olimpiyatlara gitmeye hak kazanan Ferhat Arıcan, olimpik sporculara verilen özel izinin ardından çok özledikleri cimnastik aletleriyle buluştu.

Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kovid-19'un spor dünyasında da önemli etkiler bıraktığını, sporcular olarak her şeyden önce sağlığın geldiğinin farkında olduklarını belirtti.

Olimpiyatların bekledikleri gibi ertelendiğini, önlerinde daha fazla bir zaman doğduğunu anlatan Önder, "Bu durumun bizim açımızdan daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü son dünya şampiyonasında birincilik ve ikincilik madalyaları aldık. Tarihi bir olay. Bunun sevincini yaşıyorken birazcık belki kafamız dağılmıştı. Şimdi toparlanmak için 1 yılımız daha var. Bence iyi ki olimpiyatlar ertelendi. Kendimizi geliştirmek için ekstradan 1 yıl çalışacağız ve bunun tüm milli takım oyuncularını olumlu etkileyeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Önder, evde yaptıkları antrenmanla salondaki antrenmanın bir olmadığına dikkati çekerek hareketleri evde yapmanın hem çok zor hem de tehlikeli olduğunu vurguladı.

Spor aletlerini çok özlediklerini belirten Önder, "Bizim için çok zor bir süreç oldu. Aşırı özledik, aletlere saldırdık. Bu açlık, bizi olimpiyatlarda çok iyi bir şekilde etkileyecektir. Salonlara daha hırslı, azimli bir şekilde geri döndük." ifadelerini kullandı.

- "Kas ağrılarımı, acılarımı özledim"

Ferhat Arıcan da Kovid-19 sürecinde sağlığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Bu dönemde daha çok mental ve zihinsel olarak kendilerini hazırlamaya çalıştıklarını vurgulayan Arıcan, cimnastiğin sadece fiziksel bir spor olmadığını vurguladı.

Uzun süre antrenman yapamayınca bu sporu bırakamayacağını anladığını ifade eden Arıcan, şunları kaydetti:

"Çok fazla özledim. Heyecanı, özellikle yarışmaları çok özledim. Ben ne kadar antrenmana önem versem de yarışmacı bir sporcuyum. O heyecanı, antrenmanlarda oluşan kas ağrılarımı, acılarımı özledim çünkü antrenmanlarda acı çekmezsek yarışmalarda o başarıyı elde edemeyiz. Kas ağrılarım gelsin diye sabırsızlanıyorum. Bundan sonra toparlanmaya çalışacağız."

Arıcan, cimnastiğin 1-2 hafta antrenman yapmayınca kendilerini çok gerilere attığını söyledi.

Olimpiyatlarda hedefinin madalya olduğunu dile getiren Arıcan, "Olimpiyatlar, Temmuz 2020'de olsaydı madalyanın en büyük adayıydım. Şimdiki sürece bakmak gerekirse en ufak eksiğimi bile kapatma şansım olacak. 2021'de olacak olimpiyatlarda madalyanın daha da güçlü adayı olarak gideceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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