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Olimpiyatlar için gün bekleyen kick boks, Türkiye'nin "kürsü" şansını artıracak

27.06.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: "2024 yılına yetişmez ancak ondan sonraki olimpiyatlar için gün almaya çalışıyoruz. Çünkü dünya genelinde kick boksun popülaritesi çok fazla. Bu yüzden de Uluslararası Olimpiyat Komitesinin mutlak surette, yaz olimpiyatlarına alacağını düşünüyorum" - "Türk kick boksunda, sporcularımız çok ileri düzeyde. Mutlak surette, ülkemize olimpiyat madalyası getirecektir"

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce (IOC) "Tam Tanıma" kararı onaylanan kick boksun, Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya sayısını artıracağını söyledi.

Aynı zamanda Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) 2. Başkanı, WAKO Akdeniz Uluslararası Kick Boks Federasyonu Başkanı, WAKO Avrupa Kick Boks Federasyonu Asbaşkanı olan Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de 20-27 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'yla milli takımların belirlendiğini bildirdi.

Kayıcı, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nın 11-20 Kasım 2022'de Antalya'da, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın ise 30 Eylül-9 Ekim 2022'de İtalya'da yapılacağını anımsattı.

Temmuz ayında Kocaeli'de Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası gerçekleştireceklerini belirten Kayıcı, ağustos ayında da Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın düzenleneceğini aktardı.

"Antalya’da yapılacak Büyükler Şampiyonası, bizler için çok önemli." diyen Kayıcı, şampiyonanın farklı bir özelliği bulunduğuna, şampiyonanın 2023’de yapılacak Avrupa Olimpik Oyunları ile Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek Dünya Dövüş Oyunları'nın seçme müsabakası olacağına işaret etti.

WAKO'nun olimpiyat oyunlarına girme sürecindeki 4 kişilik komisyon üyelerinden biri olduğunu belirten Kayıcı, IOC tarafından "olimpik branş" olarak tanınan kick boksun, yaz olimpiyatları için gün saydığını kaydetti.

- "Türk kick boksunda, sporcularımız çok ileri düzeyde"

Kick boksun, IOC tarafından Tokyo Olimpiyatları sırasında genel kurulda resmen tanındığını vurgulayan Kayıcı, şöyle konuştu:

"Şu anda biz değişik kriterleri değerlendiriyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda, tabii ki 2024 yılına yetişmez zaten, mümkün değil ancak ondan sonraki olimpiyatlar için gün almaya çalışıyoruz ve alacağımızı da düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde kick boksun popülaritesi çok fazla. Ayrıca seyir oranı çok fazla. Bu yüzden de Uluslararası Olimpiyat Komitesinin mutlak surette, yaz olimpiyatlarına alacağını düşünüyorum. Şu an biz olimpik bir branşız ama yaz olimpiyatları için gün bekliyoruz. Allah nasip ederse, inşallah tabi yaz olimpiyatlarına girdiği andan itibaren, Türk kick boksunda, sporcularımız çok ileri düzeyde. Mutlak surette, ülkemize olimpiyat madalyası getirecektir. Ve bunun da inşallah sözünü buradan veriyorum. Biz bazı branşlarda ilk üçteyiz, bazı branşlarda ilk dörtteyiz. Biz de yedi ayrı branş var. Bu branşların hangilerinin olimpik olup, olmayacağı Uluslararası Olimpiyat Komitesinde yapacağımız çalışma sonucunda belli olacak. Ama ben örnek veriyorum, eğer 10 sporcumuz katılırsa, en az 2-3 madalya alacağımızı şu andan itibaren söylüyorum."

- "Şu an 321 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var"

Alınan uluslararası başarıların, Türk kick boksunun ne kadar ilerlediğinin göstergesi olduğuna işaret eden Kayıcı, "Ülkemizde de olimpik olan, olmayan bütün branşlar içerisinde uluslararası arenadan en fazla madalya alan birinci federasyonuz. Yine aktif sporcu sayısı açısından da 4. sıradayız. Bu da bizim ne kadar geliştiğimizi göstermekte. Şu an 321 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var." ifadelerini kullandı.

Kayıcı, kendilerine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilatı yetkililerine teşekkür etti.

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