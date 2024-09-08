MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Olivia Attwood ve futbolcu eşi özel hayatlarını anlatmaktan çekinmiyor

Olivia Attwood ve futbolcu eşi özel hayatlarını anlatmaktan çekinmiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 08:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Love Island yıldızı Olivia Attwood yine cinsel hayatına dair konuştu. Ünlü isim ve eşi Bradley Dack özel hayatlarını "Tutkulu, hızlı ve eğlenceli" olarak özetledi.

Olivia Attwood ve futbolcu eşi özel hayatlarını anlatmaktan çekinmiyor

Bradley Dack ile evlenen 33 yaşındaki Love Island yıldızı açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Daha önce düğün gecesi seks yapmadığını itiraf ederek gündeme gelen TV sunucusu ve model Olivia Attwood yine çok açık konuştu. 33 yaşındaki eski Love Island yıldızı, 30 yaşındaki Bradley ile birlikte Yunanistan'da Bad Boyfriend adlı yeni dizisinin bir bölümünde bir araya geldi.

Olivia Attwood kocası Bradley Dack ile yaşadığı seks hayatını 'tutkulu, hızlı ve eğlenceli' olarak tanımladı.

Ön sevişmeye dair de konuşan çift 'Bunu yaptığında gerçekten iyi olduğunu söylüyorum ama neredeyse hiç yapmıyoruz çünkü zamanım yok" dedi.

sffs

Kısa tayt giyip fiziğini sergiledi! Akla eski hali geldi: Nereden nereye? Kısa tayt giyip fiziğini sergiledi! Akla eski hali geldi: Nereden nereye?

Olivia konuşmasında zaman zaman orgazm taklidi yaptığını da itiraf etti.

ssfs
Olivia Attwood daha önce açıklamasında "Gerçekten çok mutlu ve duygusalız. İkimizin de yüksek cinsel dürtüleri var ve her zaman tutkulu bir çift olduk, ama bu şeyler zirveler ve düşüşler yaşıyor. Bazen ben çekim yaparken o futboldan uzaktayken iki ya da üç hafta birbirimizi göremeyebiliriz ve düğün öncesi pek seks olmadı, çünkü ben çiçekler ve diğer şeyler hakkında strese girmekle çok meşguldüm" demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Olivia Attwood
En Çok Okunan Haberler
'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

'Cübbeli Ahmet'e saldırı! Bir anda boğazına sarıldı

Narin açıklaması gündemde! "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Narin açıklaması gündemde! "Herhalde diyorum aşılardan oldu..."

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! G.Saraylılar mest oldu...

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! G.Saraylılar mest oldu...

ABD'de ilk defa görüldü! Hayvanla teması olmayan bir insanda kuş gribi çıktı: Halk sağlığını nasıl etkileyecek?

ABD'de ilk defa görüldü! Hayvanla teması olmayan bir insanda kuş gribi çıktı: Halk sağlığını nasıl etkileyecek?

Açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Balık avlarken fark etti... Hemen ekiplere haber verdi

Balık avlarken fark etti... Hemen ekiplere haber verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.