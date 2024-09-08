Olivia Attwood ve futbolcu eşi özel hayatlarını anlatmaktan çekinmiyor

Bradley Dack ile evlenen 33 yaşındaki Love Island yıldızı açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Daha önce düğün gecesi seks yapmadığını itiraf ederek gündeme gelen TV sunucusu ve model Olivia Attwood yine çok açık konuştu. 33 yaşındaki eski Love Island yıldızı, 30 yaşındaki Bradley ile birlikte Yunanistan'da Bad Boyfriend adlı yeni dizisinin bir bölümünde bir araya geldi.

Olivia Attwood kocası Bradley Dack ile yaşadığı seks hayatını 'tutkulu, hızlı ve eğlenceli' olarak tanımladı.

Ön sevişmeye dair de konuşan çift 'Bunu yaptığında gerçekten iyi olduğunu söylüyorum ama neredeyse hiç yapmıyoruz çünkü zamanım yok" dedi.

Olivia konuşmasında zaman zaman orgazm taklidi yaptığını da itiraf etti.



Olivia Attwood daha önce açıklamasında "Gerçekten çok mutlu ve duygusalız. İkimizin de yüksek cinsel dürtüleri var ve her zaman tutkulu bir çift olduk, ama bu şeyler zirveler ve düşüşler yaşıyor. Bazen ben çekim yaparken o futboldan uzaktayken iki ya da üç hafta birbirimizi göremeyebiliriz ve düğün öncesi pek seks olmadı, çünkü ben çiçekler ve diğer şeyler hakkında strese girmekle çok meşguldüm" demişti.