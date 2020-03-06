YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor

Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 06.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Sanatçı Olkan Soycan, ’Sonuna Kadar’ isimli şarkısının milyonlar tarafından dinlenerek çok iyi yorumlar elde ettiğini ve ikinci şarkısı olan Willy Wonka yakın zamanda müzik platformlarında yerini alacağını söyledi.Soycan, dizi ve film oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapıyor.

Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor

Sanatçı Olkan Soycan, ’Sonuna Kadar’ isimli şarkısının milyonlar tarafından dinlenerek çok iyi yorumlar elde ettiğini ve ikinci şarkısı olan Willy Wonka yakın zamanda müzik platformlarında yerini alacağını söyledi.
Soycan, dizi ve film oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapıyor. Sosyal medyada üzerinden aktif olarak paylaşım yapan ve sesini her geçen gün daha fazla duyurmayı başaran genç oyuncu, kısa sürede 1.5 milyona yakın takipçisi oldu.
Bunun yanı sıra birçok sosyal medya projesinden ödüller alan ve takipçilerine ünlü futbolcular ile buluşma fırsatı sağlayan Olkan Soycan devamında klibini Onur Elmas’ın çektiği ’Sonuna Kadar’ isimli yaptığı şarkı ile gündeme geldi. Şimdilerde yeni şarkısının çalışmalarını yapan Olkan Soycan ilgiden çok memnun olduğunu ve yeni projelerin hiç bitmeyeceğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı

İdlib şehitleri İncesu’da anıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:44
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Turgut Eczanesi
Palandoken
Burak Eczanesi
Yakutiye
Mumcu Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

Ak Parti Aşkale’de istişare etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.