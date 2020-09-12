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Ölmez ve Moral ailelerinin mutlu günü

SAMSUN HABERLERİ  | 12.09.2020 23:00 | Son Güncelleme

Samsunda Fatma ve iş adamı Adnan Ölmez çiftinin oğulları Uğur ile Nilgün ve Yetkin Moral çiftinin kızları Gökçe rüya gibi bir düğün töreniyle dünya evine girdi.Bir otelde gerçekleşen düğün töreninde evlenen çifti siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı.

Samsunda Fatma ve iş adamı Adnan Ölmez çiftinin oğulları Uğur ile Nilgün ve Yetkin Moral çiftinin kızları Gökçe rüya gibi bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Bir otelde gerçekleşen düğün töreninde evlenen çifti siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kıydı. Şahitliklerini ise Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Bedri Yaşar, Fuat Köktaş, Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu yaptı.
Nikahı kıyan Başkan Demir ve şahitler genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

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