Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin yeni dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt oldu

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlık görevinden ayrılarak Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ndeki görevine dönen Prof. Dr. Aslan Gülcü’nün yerine Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt atandı.

Fakültenin dekanlık odasında, akademik ve idari personelin de katıldığı bir devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Devir teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Aslan Gülcü, “Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin Cavit Yeşilyurt hocamla emin ellerde olacağına inancım tamdır. ’Bu fakültede daima birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Fakültemizde diğer fakültelere oranla çok ciddi şekilde çalışan bir ekibimiz var. Projeler üreten, dergi çıkaran bir fakülte olduk. idari ve akademik tüm personele çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ise, konuşmasında Prof. Dr. Gülcü ile yakınlığına işaret ederek “1986 yılında fakülteye başladığımda Aslan Hocamı izlemeye başladım. Ondaki ışığı gördüm ve hakikaten kendisinden birçok şey öğrendim. Mevla nasip etti ve o ışıktan hiç ayrılmadım. Kendisine daima ‘abi’ olarak seslendirdim. Öyle yakın hissediyorum. Birlikteliğimiz bu günlere kadar geldi. 35 yılı aşkın bir zamandır, aileden bir fert olmuşuz kendileriyle. Kendisine sağlıklı, sıhhatli ve uzun ömürler diliyorum.’’ dedi.

Çıtayı daha yükseklere taşımak için çok çalışmak zorunda olduklarının bilincinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yeşilyurt, ‘’Oltu bizim için bir sevdadır. Görev yaptığımız yerlerde inanın her daim Oltu’yu konuşurduk. Burada 4 yıldır çalışıyorum. Bundan önceki görev yaptığımız yerlerdeki işimize sadece rutin görev olarak bakmadık. Aslan Hocamdan da bir büyüğüm olarak bunu gördüm. Devir teslimde özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum; biz ağabeyimizi uğurlamıyoruz, aksine ağırlıyoruz. İnşaallah çok iyi bir konumda teslim aldığımız bu fakültemizi, daha da yukarılara taşımak için en az Aslan Gülcü kadar hep birlikte, el ele vererek çalışacağız. Çok çalışmak zorundayız. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

