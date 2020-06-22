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Oltu Hükümet binası önünde peyzaj çalışmaları başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu Hükümet binası önünde peyzaj çalışmalarına başlandı.

Oltu Hükümet binası önünde peyzaj çalışmaları başladı

Erzurum’un Oltu Hükümet binası önünde peyzaj çalışmalarına başlandı. Altı 500 araçlık otopark, üstü ise yeşil alan olacak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni Hükümet binasının yapılmasının ardından ön taraftaki hafriyatı Oltu Belediyesi ve çevre ilçeleri belediyelerinin kamyon destekleriyle bir günde hafriyat çalışması bitirildi. Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, “İlçemizin meydanındaki örnek bir çalışma yaparak ilçemize değer katacağız. Altı 500 araçlık otopark üstünde ise insanların oturabilecekleri çok güzel bir park yapacağız. İleriye yönelik hükümet binasını alt kısmında çay kenarındaki binaları kamulaştırarak Oltu çayı etrafına aşağı yürüyüş yolları bisiklet yolu araç yolu yapacağız. Yakında Belediyemiz kendi imkanlarıyla yollarımıza asfalt atacağız” dedi.

Oltu Hükümet binası önünde peyzaj çalışmaları başladı

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