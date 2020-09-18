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Oltu ilçe merkezindeki yollar asfaltlanıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu İlçe merkezindeki yollar asfaltlanıyor.Oltu İlçe merkezinde uzun süredir bozuk olan yollar vatandaşları canından bezdirmişti.

Erzurum’un Oltu İlçe merkezindeki yollar asfaltlanıyor.
Oltu İlçe merkezinde uzun süredir bozuk olan yollar vatandaşları canından bezdirmişti. Oltu Belediyesi tarafından yol çalışmalarının yapımına başlanması vatandaşları son derece memnun etti.
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, “İki yıldır hazırlıklarımızı yaptık parke makinası ve Asfalt planetimizi kurduk ve bugünde ilçe merkezindeki yollarımızı yeniden yapmak için kolları sıvadık. Oltu’daki bütün cadde ve sokakların yıpranmış parke taşlarını sökerek yerine asfalt atacağız. Bu süreçte vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz en kısa zamanda bozuk yollarımızı sıfır asfalt atarak hizmete açacağız” dedi.

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