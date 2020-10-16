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Oltu taşı üretiminde verimlilik artıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 16.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Oltu taşı ürünleri üretim sürecinde büyük oranda fire verilen hammadde, yürütülen proje ile birlikte artık daha etkin şekilde değerlendirilecek.

Oltu taşı ürünleri üretim sürecinde büyük oranda fire verilen hammadde, yürütülen proje ile birlikte artık daha etkin şekilde değerlendirilecek. Böylelikle, atık hammadde ekonomiye kazandırılmış ve sektörde kaynak verimliliğine önemli bir katkı sağlanmış olacak.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen “Oltu Taşı Atıklarının Geri Kazanım Yoluyla Ürüne Dönüştürülmesi; Mamul Oltu Taşı Üretilmesi” projesi başarıyla tamamlandı.
Proje kapsamında; Oltu ilçesi ve çevresinin en değerli yeraltı zenginliklerinden biri olan ve ocaktan çıkarılıp atölyelerde işlenmesi sürecinde yüzde 95’lik kısmı değerlendirilemeyen Oltu taşının ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan araştırmalar ve geri kazanım işlemi için yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.
Proje sonunda, iki adet prototip ürün geliştirildi. Bunlardan ilki; Oltu Taşı atıklarından, hiçbir katkı eklenmeksizin, “Birinci Kalite yüzde 100 Doğal, Mamul Oltu Taşı Ürünü” prototipi, ikincisi ise; Gürcü/Rus Taşına muadil “İkinci Kalite, yüzde 85 Doğal, Minimum Ek Katkı ile Mamul Oltu Taşı Ürünü” prototipidir. Bu iki ürün, doğal olarak çıkarılan Oltu taşına oranla daha büyük boyutlu ve istenilen formda olacağı için ürün yelpazesi ve kullanım alanları da genişlemiş olacak.
Bunun sonucunda Oltu Taşı işlemeciliğinde yeni iş imkânlarının oluşmasıyla birlikte Oltu Taşı ticaretinin artması ve üretilen katma değerli ürünlerin bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

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