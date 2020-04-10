Oltu’da 10 Nisan Polis günü 5 kişi ile kutlandı

Erzurum’un Oltu İlçesinde Korona Virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan Polis bayramı çelenk sunumu ile kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı Türk 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulan ve 175 yıldır Ülkemizdeki huzur ve güvenliğin teminatını sağlayan polis teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü Oltu’da sade bir törenle kutlandı.

Sabah saat 10:00’da Oltu Hükümet binasın önünde ki Atatürk köşesine Polis teşkilatının çelenk sunumu yapıldı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu

Oltu ilçe Emniyet Müdürü Bülent Yiğit ve Müdür Yardımcısı Mücahit Kıroğlu, Asayiş Komiseri İsa Kuzey, Oltu Bölge Trafik İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Burak Yıldırım ve Polis Memuru Tarık Subaşı’nın katılımı ile yapılan çelenk sunumu programının ardından Oltu Aslanpaşa Şehirliğinde polis şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu ardından program sona erdi.

