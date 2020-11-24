Oltu’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programı Oltu Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtının önünde yapıldı.

Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengini Oltu İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Altunkaya tarafından konuldu. Ardından Saygı duruşu İstiklal Marşı okundu.

Pandemi nedeni ile kutlama programı kısa kesilen kutlama programında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında adaylığı kaldırılan öğretmenler Atatürk anıtı önünde Bayrak üzerine yemin etmeleri ile birlikte tören son buldu.

Tören sonrası çiçeği burnundaki öğretmenlerle ayak üstü Sohbet eden Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Ülkede ki gençlerin gidişatından memnun sanız aynen devam edersiniz değilseniz taşın altına elinizi sokmanız gerekiyor çünkü köprüden önce son çıkış sizlersiniz. Bunu çok iyi değerlendirip gençlerimizin iyi eğitim almasını sağlamanız lazım” dedi.

Sohbete Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da katılırken “Bende bir eğitimci olarak sizlerle daha çok vakit geçirmek isterdim. Malum pandemi nedeni ile çok fazla bir şey yapamıyoruz ama hayırlısı ile bu illeti atlatalım çok daha güzel programlar yapacağız” dedi.

