Oltulu doğaseverler Allahuekber dağına tırmandılar

Oltulu doğaseverler, hafta sonu yürüyüşlerini 3 bin 32 rakımlı Allahuekber dağına yaptı.

Doğaseverler olarak 90 bin şehit verdiğimiz Allahüekber dağının zirvesine tırmanarak Allahuekber dağında şehit olan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret edip dua okudular hatıra defterine duygularını yazdılar.

Oltulu doğasever emekli Öğretmen Osman Aslan, “Oltulu Doğa severler olarak Allahuekber dağlarının zirvesindeyiz 3032 metre yükseklikteyiz. Temmuz ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen çok serin bir hava var tarihi kayıtlarımıza göre burada 90 bin askerimiz şehit olduğu biliniyor Temmuz ayında biz üşürken Aralık ayının sonlarına doğru burayı aşmaya çalışan askerlerimizin halini düşündükçe hüzünleniyoruz şehitlerimizin hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz onların önünde saygıyla ve minnetle eğiliyoruz. Ülkemizin dört bir yanından buraya gelen bütün askerlerimiz geçmişlerine arkadaşlarımızla birlikte dualarımızı okuduk onların ebediyete uğurlandığı bu topraklarda olmaktan onur duyuyoruz bütün ülkemizin her bir yerinden askerlerimizi buraya gönderen vatandaşlarımızın da bu toprakları bir kez olsun ziyaret etmelerini isteriz herkese selam ve saygılarımızı gönderiyoruz” dedi.

Doğasever Dr.İbrahim Hakkı Ekinci ise, “Doğa sever arkadaşlarla birlikte hafta sonu yürüyüşümüzü Şehitlerimizin bulunduğu Allahuekber dağına geldik. Şehitlikten takiben iki kilometre daha yürüyerek Allahuekber dağının tam zirvesine geldik zirvelerde iki kilometre yürüyüş yapacağız. Buradan bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz bütün yöre halkını ve Türkiye’de bura ile bilgisi olan herkesi davet ediyoruz” dedi.

