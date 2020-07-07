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Oltulular Derneği’nde Demir güven tazeledi

ERZURUM HABERLERİ  | 07.07.2020 13:08 | Son Güncelleme

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda Hakan Demir, güven tazeleyerek yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Oltulular Derneği’nde Demir güven tazeledi

Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda Hakan Demir, güven tazeleyerek yeniden dernek başkanlığına seçildi. Demir’in ilk mesajı: “Tüm gayemiz ve mücadelemiz Oltumuzun kalkınması için çalışmak” oldu.
Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hakan Demir, bir kez daha dernek başkanlığına seçildi. Yakutiye İlçesi Pelit Meydanı’ndaki dernek binasında gerçekleşen kongrede tek liste ile seçime gidildi ve Hakan Demir ikinci kez dernek başkanlığı görevine getirildi. Oltulular Derneğinde güven tazeleyen ve ikinci kez Oltuluların teveccühü ile dermek başkanlığa seçilen Demir, tüm gaye ve amaçlarının Oltu’yu daha çok tanıtmak ve Oltu’nun gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Oltu’ya yakışır bir şekilde yönetim olacaklarını ve Oltu’yu her platformda layığı ile temsil eden bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerinin altına çizen Demir, başkanlık görevini yeniden kendisine tevdi eden tüm hemşehrilerine teşekkür etti.
Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yeni Yönetimi şu isimlerden oluştu:
Hakan Demir (Başkan), Recayi Varol (Başkan Yardımcısı), Mahir Murat Cengiz (Genel Sekreter), Ayhan Yarar (Muhasip), Ali Aktaş (Yönetim Kurulu Üyesi), Hakan Pala (Yönetim Kurulu Üyesi), İbrahim Züngür (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Gökhan Yiğit, İbrahim Akpınar, Emirhan Cengiz, Nurettin Küçük, Barış Özdağan, Mustafa Aygün ve Suat Dursun’dan oluştu.
Denetleme Kurulu Asil Güven Yavuz (Başkan), İbrahim Şimşek ve İlhan Akpınar’dan oluşurken, Denetleme Kurulu Yedek listesinde Yener Gözütok, Ersan Köseoğlu ve Nurullah Pala yer aldı.

Oltulular Derneği’nde Demir güven tazeledi

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