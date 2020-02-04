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  4. Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi

Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi

DÜZCE HABERLERİ  | 04.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Düzce’de 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni Kuzey Çevre Yolu kenarında fındıklıkta bulunan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy toprağa verildi.Düzce’de 6 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan işadamı Fethi Gürsoy, Kuzey çevre yolu kenarında Tokuşlar Mahallesi’nde fındık bahçesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi

Düzce’de 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni Kuzey Çevre Yolu kenarında fındıklıkta bulunan 70 yaşındaki Fethi Gürsoy toprağa verildi.
Düzce’de 6 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan işadamı Fethi Gürsoy, Kuzey çevre yolu kenarında Tokuşlar Mahallesi’nde fındık bahçesinde Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılan Gürsoy’un cezenesi yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Gürsoy için Cedidiye Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, iş, siyaset ve spor camiasından sevenleri ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Gürsoy’un cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

Ölü bulunan işadamı Fethi Gürsoy toprağa verildi

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İmsak
06:30
Sabah
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Öğle
13:14
İkindi
15:56
Akşam
18:22
Yatsı
19:43

Düzce Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Ankara Eczanesi
Merkez
Mayıs Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
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