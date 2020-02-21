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Ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

AYDIN HABERLERİ  | 21.02.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kuşadası Seçkin Sitesi Plajı’nda, bir deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.Kaplumbağanın Caretta caretta türü olduğu tespit edildi.

Kuşadası Seçkin Sitesi Plajı’nda, bir deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
Kaplumbağanın Caretta caretta türü olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Körfezde avlanan trol teknelerinin ağlarına takılıp, boğularak öldüğü tahmin edilen kaplumbağanın ölçümleri yapılarak, doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri DNA çalışmaları yapılması için ADÜ Biyoloji bölümüne, kaplumbağa ise mikroplastik araştırmaları için, Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderilecek.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Dünya denizlerinde 100 milyon yıldan fazla bir süredir dolaşan deniz kaplumbağalarının yedi türünden ikisi, iribaş deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) ve Yeşil Kaplumbağalar (Chelonia mydas) , Kuşadası Körfezi’ni kışlama ve beslenme alanı olarak kullandıkları, yaptığımız izleme çalışmalarıyla görülmektedir. Denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan körfez, hem deniz çayırları hem de deniz canlıları açısından kaplumbağalara iyi beslenme imkanı sunmaktadır. Ancak deniz kaplumbağalarının yaşamlarını tehdit eden birçok faktör bulunmaktadır. Bölgemizde ölü olarak bulunan kaplumbağalara baktığımızda, daha çok balık ağlarına, uzun mesafeli paragat oltalarına, trol ağlarına takılıp, nefes almak için su yüzeyine çıkamadıklarından boğularak öldüklerini görmekteyiz. Kuşadalı kıyı balıkçılarıyla yaptığımız işbirliği sonucunda, ağlara yakalanan birçok kaplumbağanın kurtarılması sağlanmıştır. Ancak körfezde avlanan trol teknelerinden aynı duyarlılık görülmemektedir. Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenlerinden biri de, denize atılan plastik malzemelerdir. Özellikle plastik torbaları denizanası sanarak yediklerinden ölmektedirler. Denizlere plastik vb. atıkların atılmaması için herkese görev düşmektedir. Çevre kirliliğinin deniz canlılarına olan etkileriyle ilgili eğitim kurumlarında sunumlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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