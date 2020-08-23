YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı

Ölü sanılan caretta caretta canlı çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 16:07 | Son Güncelleme

İzmir’de Alsancak Limanı bitiminde bulunan ve öldüğü sanılan caretta caretta cinsi iribaş bir deniz kaplumbağasının yapılan inceleme sonucu canlı olduğu belirlendi.

İzmir’de Alsancak Limanı bitiminde bulunan ve öldüğü sanılan caretta caretta cinsi iribaş bir deniz kaplumbağasının yapılan inceleme sonucu canlı olduğu belirlendi. Doğa sevenler tarafından teslim alınan caretta caretta Kuşadası’na getirilerek, tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir Şubesi’nde çalışan Hüseyin Ulutaş, İzmir Alsancak Limanı bitimindeki Deniz Dibi Tarama Mühendisliği sahilinde çakılların üzerinde Caretta caretta türü iribaş bir deniz kaplumbağası gördü. Yüzeysel yaptığı incelemede ölü olduğunu düşündüğü caretta caretta için bu konuda çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) haber verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak’ın devreye girmesiyle İzmir Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri kaplumbağayı Selçuk bölgesine getirerek, Kuşadası EKODOSD yetkililerine teslim etti. Selçuk’ta caretta carettayı teslim alan Kuşadası EKODOSD yetkilileri, Kuşadası’na götürerek tedavisini yaptırdı. Veteriner Nevzat Yıldızlı, caretta carettanın röntgenini çekerken, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Halsiz ve bitkin olduğu gözlenen caretta carettanın besin alamadığı için naylon poteşleri denizanası sanarak yuttuğu ihtimali üzerinde duruldu.
Kuşadası EKODOSD Başkan Bahattin Sürücü, tedavisi yapılan caretta carettayı DEKAMER’e teslim etmeyi planladıklarını belirterek, “ Prof. Dr. Yakup Kaska’yla görüşerek, Carettayı Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi olan DEKAMER’e götüreceğiz. Burada gerekli incelemeleri yapılarak tedavisi yapılacak. İyileştiği takdirde tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak. Bu tür olaylar bölgemizde sık sık meydana gelmektedir. Bu nedenle DEKAMER’in küçük modeli olan bazı ilk yardım istasyonlarının belirli bölgelerde açılması çok önemlidir. DEKAMER’in yürüttüğü LIFEMEDTURTLES isimli Avrupa birliği tarafından desteklenen projenin faaliyetleri arasında, yeni ilkyardım birimlerinin kurulması da bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de DKMP, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, DEKAMER ve EKODOSD derneğinin ortak protokolü çerçevesinde, Kuşadası Belediyesi’nin belirleyeceği bir alanda düşünülmektedir. Böyle bir merkez kurulması halinde, bu tür vakalarda hem kaplumbağaların tedavileri yapılacak, hem de devam eden bu süreç içinde gelen yerli yabancı ziyaretçilere kaplumbağalar hakkında bilgilendirme yapılarak, farkındalık yaratılacaktır “ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise Boğaz turundaHadise Boğaz turunda
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Kayıp askerlerden biri Ordulu
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Milletvekili Tüzün, belediyenin etkinliklerine katılmayan bürokrasiye sitem etti
Başkan Arif Teke: ’’Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz’’
Başkan Arif Teke: ’’Canlı hayvan pazarı ile ilçe ekonomimizi hareketlendirmeyi planlıyoruz’’
Van’da su baskınları
Van’da su baskınları

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:24
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:59
Yatsı
21:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Engelini aşıp, birinci oldu
Engelini aşıp, birinci oldu
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.