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Ölü yunus balığı sahile vurdu

YALOVA HABERLERİ  | 03.03.2020 09:27 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sahile vuran ölü yunus balığı belediye ekiplerince sahilden alındı.Çınarcık ilçesinde aldığı darbe sonrasında öldüğü düşünülen yunus balığı sahile vurdu.

Ölü yunus balığı sahile vurdu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sahile vuran ölü yunus balığı belediye ekiplerince sahilden alındı.
Çınarcık ilçesinde aldığı darbe sonrasında öldüğü düşünülen yunus balığı sahile vurdu. Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan yunus balığı belediye ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bir yere gömüldü. Belediye ekipleri, “Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gittiğimiz olay yerinde ölü bir yunus balığı ile karşılaştık. Yapılan incelemede balığın 2-3 gün önce aldığı darbe neticesinde öldüğü ve sahile vurduğu tespit edildi. Balığın burada bozularak çevreye rahatsızlık vermemesi için balığı alıp toprağa gömdük” dedi.

Ölü yunus balığı sahile vurdu

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