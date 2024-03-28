YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ölü yunuslar kıyıya vuruyor, sebebi şok etti

Ölü yunuslar kıyıya vuruyor, sebebi şok etti

İHA İHA
28.03.2024 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin farklı bölgelerinde ölü olarak kıyaya vuran yunuslarla ilgili Kocaeli Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Üzülerek yunuslara kurşun sıkıldığını görüyorum" dedi.

Son olarak, Kocaeli Körfezi’nin Karamürsel sahilinde vatandaşlar suyun üzerinde hareketsiz olarak fark ettikleri yunusu kıyıya çıkardı. Baş kısmından yaralandığı görülen yunusun öldüğü anlaşıldı. Yunusu cep telefonu ile kaydeden vatandaşın ‘Vurmuşlar abi’ dediği de görüntüye yansıdı. Kocaeli Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kıyıya vuran yunuslara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini açıkladı ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri açıkladı.

“ÖLDÜYSE HİÇ DOKUNULMAMASI GEREKİYOR

Kocaeli Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Son zamanlarda yunusların kıyılarımıza vurduklarını görüyoruz. Bunun iki ana temel nedeni bulunuyor. Birincisi; yoğun virüs ve bakteri enfeksiyonlarına bağlı olarak hastalık geçirmeleri, diğer nedeni ise yaralanmaları. Kendilerini güvenli bir limanda hissederek, kıyıya vurabilmektedirler. Kıyıya vuran bir yunusu suya itmememiz gerekiyor. Hastalıklı veya yaralı bir hayvanı ölüme terk etmiş oluyoruz. Müdahaleden kaçınılması gerekiyor çünkü virüs ve bakteri taşıyabilir, insanlara bulaştırabilir. Can havliyle insana zarar verebilirler. Yüzgeciyle, kuyruğuyla yada ısırarak insanlara zarar verebilirler. Yapılması gereken ilk şey belediyelerimizden veteriner hekim desteği istemek olmalı. Acil bir müdahale yapılması gerekiyorsa mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor. Canlı ise suyla teması sağlanabilir, yan veya sırt üstü yatıyorsa, karın üstü yatırılarak daha iyi solunum gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Yunuslar suyla temas etmediği zaman derileri çabuk kuruyabilen hayvanlardır bu sebeple çabuk dehidrasyona girebilirler. Islak havlu veya tişört varsa bununla üzerleri ıslatılmalıdır. İşlem esnasında solunum aralığı ve yüzgeçler hayvanın nefes alması için kapatılmaması gerekiyor. Öldüyse hiç dokunulmaması gerekiyor, profesyonel ekipten, belediye ekiplerinin gelmemesi sağlanmalıdır” dedi.

“YUNUSLARA KURŞUN SIKILDIĞINI GÖRÜYORUM”

Mehmet Bostancı “Üzülerek yunuslara kurşun sıkıldığını görüyorum, bu kişilerin insanlıktan uzak olduğunu düşünüyorum. ‘Hayvanı sevmeyen insanı sevemez’ sözünü hatırlatmak istiyorum. 15 gün önce Kefken Sahiline yunuslarımız vurdu. Darıca ve Karamürsel’de yakın zamanda Körfez’e yunuslar vurdu. Yunuslar hastalıktan veya yaralanma sebebiyle kıyıya vurabilmektedir” şeklinde konuştu.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Mihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altındaMihalıççık’ın ünlü kiraz ağaçları koruma altında
Taciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktıTaciz iddiası ile dövülmüştü, gerçek emniyette ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Mart Perşembe

İmsak
05:17
Sabah
06:43
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:28
Yatsı
20:48
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.