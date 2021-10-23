Ölüdeniz'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaralandı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan Rus turist kayalıklara düşerek yaralandı.

Rusya'dan Ölüdeniz'e tatile gelen Yulia Nikolay Voropaev, yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapmak için Babadağ'ın 1700 metrelik pistine çıktı.

Uçuş için hazırlıklarını tamamlayan Voropaev, atlayıştan kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle oluşan ekipler, Voropaev'i sağlık ekiplerine teslim etti.

Rus turist, ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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