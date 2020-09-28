Ölüm yolunda çalışmalar devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yerinde yapılan inceleme sonrası iyileştirme çalışması başlayan Yatağan İnönü Bulvarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Yatağan Geçiş Projesi’ ile yıllardır Yatağan’ın kanayan yarası haline gelen ve çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı İnönü Bulvarında çalışmaların tamamlanmasının ardından bulvar yaya ve araç geçişinde daha güvenli hale getirilecek.

İnönü Bulvarındaki ‘Yatağan Geçiş Projesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yolun Aydın, Milas, Bodrum, Söke, Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelerin geçiş noktası oluğunu ve tamamlandıktan sonra hem sürücülerin, hem de yayaların güvenliğinin önemli ölçüde artacağını belirttiler.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini tehlikeye atan ve bugüne kadar çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı İnönü Bulvarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Yatağan Belediyemizin ortak çalışmasıyla çok daha modern ve güvenli bir hale gelecek. Yatağan’ın yıllardır beklediği ve seçim sürecinde ilk taleplerden biri olan ‘Yatağan Geçiş Projemiz’ yıllardır vatandaşlarımızın beklentisi idi. Göreve geldikten hemen sonra öncelikli olarak vatandaşlarımızın bu talebini Bakanlığımıza ilettik ve Sayın Bakanımız da bizzat gelerek yerinde proje bazında yaptığı inceleme sonrasında hemen çalışmalar başladı. Yatağan Belediye Başkanı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

