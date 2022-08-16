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Ölümden dönen genç kız 8 ay sonra konuşmaya başladı

16.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yılbaşında geçirdiği trafik kazası sonrası 2 beyin ameliyatı geçiren, 3 ay sonra bilinci açılan 16 yaşındaki Kübra Oy, soluk borusuna yapılan son ameliyatın ardından konuşma yetisini de geri kazandı - Kübra Oy: "8 ay sonra yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Öyle çok özledim ki"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Manisa'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan, 2 beyin ameliyatıyla hayata tutunan genç kız, soluk borusundan geçirdiği operasyonla kazadan 8 ay sonra rahat nefes aldı.

Soma ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Kübra Oy'a 30 Aralık 2021'de okula gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

Olay yerinde kalbi duran Oy, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Oy, kafatasındaki kırıklar nedeniyle geçirdiği 2 beyin ameliyatının ardından 3 ay boyunca yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavi edildi.

Yoğun bakım sürecinde nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) genç kız, beyin ve sinir cerrahisi servisinde devam eden tedavisi sürecinde de konuşamadı.

Manisa'daki tedavisinin ardından nefes darlığı şikayetiyle İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç kız, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ve ekibince ameliyat edildi.

Yaklaşık 3 saatlik operasyonla soluk borusundaki daralmanın giderildiği Kübra Oy, 8 ay sonra rahat nefes alıp konuşmaya başladı.

- "Kübra bir mucize"

Ameliyat sonrası takip edilen ve bir yandan da fizik tedavisi süren Kübra Oy, hastanede AA muhabirine, trafik kazasının ardından çok zor günler yaşadığını söyledi.

Kaza sonrası hiçbir şey hatırlamadığını, yoğun bakımda gözlerini açtığını ancak bu süreçte nefes alma ve beslenmede zorluk çektiğini anlatan Oy, konuşamamanın da kendisine acı verdiğini dile getirdi.

Acılarının her geçen gün azaldığını, yaşama dört elle tutunduğunu belirten Oy, "8 ay sonra yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Öyle çok özledim ki. Daha önce mühendis olmak istiyordum şimdi ise fizik tedavi doktoru olmak istiyorum." dedi.

Anne Fethiye Oy ise yoğun bakım sürecinde doktorların umutsuz konuştuğunu ancak kızına olan inancını hiç yitirmediğini söyledi.

Her an evladını kaybetme korkusuyla yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Oy, "Konuşmaya başladığında bize ilk 'anneciğim' ve 'babacığım' dedi. O kadar mutlu olduk ki 8 ayın yorgunluğu orada bitti. Yaşaması için 'yüzde, binde 1 umut' dediler. Allah'tan hiç ümidimizi kesmedik. Her zaman 'benim çocuğum yaşayacak' dedim. Onunla gezmeyi çok özledim." diye konuştu.

Prof. Dr. Kenan Can Ceylan ise Oy'un soluk borusunda tıkanan bölgeyi ameliyatla çıkartarak kalan kısmını birleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Nefesi eski haline geldi. Soluk borusundaki delik kapatıldığı için artık konuşabilecek pozisyona geldi. Yemek yemeyle ilgili sıkıntılar vardı. Bunlar da neredeyse tamamen giderilmiş pozisyonda. Ameliyattan çıkıp kendine geldiğinde ilk sözü 'çok teşekkürler' oldu çünkü rahat konuşabiliyordu, nefes alabiliyordu ve boynunda bir delik yoktu. Kübra bir mucize, ciddi beyin ameliyatları geçirdi, arkasından çok ciddi bir yoğun bakım süreci yaşadı. İşte 8 ay sonra artık rahat bir şekilde nefes alabilecek duruma geldi."

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