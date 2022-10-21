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Ölümden dönmüştü! Killa Hakan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

21.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken ve 4 ay hastanede yaşam mücadelesi veren Killa Hakan lakaplı şarkıcı Hakan Durmuş, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. ''Öbür dünyaya gittim geldim'' diyen Hakan, tedavisine devam edildiğini ve sağlık durumuyla ilgili bir gelişme olduğunda sevenleriyle paylaşacağını bildirdi.

Ölümden dönmüştü! Killa Hakan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan lakaplı rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Durmuş bir ay komada kalmıştı. 2 ay önce hastaneden taburcu olan Killa Hakan, sosyal medya hesabından aylar sonra ilk paylaşımını yapmış ve ''Selamlar arkadaşlar baya oldu bişey paylaşmadım cok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm. Allah'a şükür... Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak. Gelişmeleri paylaşacağım. Seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık, gerisi yalan mücadeleye devam...'' ifadelerini kullanmıştı.

''ÖBÜR DÜNYAYA GİDİP GERİ DÖNDÜM''

4 ay hastanede yatan ve 2 ay önce de taburcu olup evine geri dönen Killa Hakan bu kez hayranlarına paylaştığı bir video ile seslendi. Son sağlık durumu hakkında kendisini seven takipçilerini bilgilendiren Killa Hakan, yaşadığı zorlu süreç hakkında ''öbür dünyaya gidip geri döndüm'' ifadelerini kullandı.

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İşte Killa Hakan'ın açıklaması:

''Selam arkadaşlar, kardeşler, güzel insanlar... Çoktan beri paylaşım yapamadım. Biliyorsunuz öbür dünyaya gidip geri döndüm. Gerçekten çok ciddiydi durum. Hatta doktorlar demiş ''Gelsin herkes vedalaşsın'' diye. O kadar durum ciddiymiş. Baya olaylar oldu. Allah'a şükür yaşıyorum ama daha fit değilim, daha biraz zaman lazım. Bilmiyorum ne olacak ama bunları söylemek istedim. Şu anda iyiyim, her şey yolunda diyebilirim. Bakalım zaman ne getirecek, ne olacak. Elimden geldiği kadar kendime bakmaya çalışıyorum, hayat devam ediyor. Ama çok darbe aldım inanın. Altından çıkmam lazım bir türlü. Doktorlar ben uyanınca alkışlamış. Sonradan öğrendim alkışlamalarının sebebi 'Nasıl çıktın o odadan, nasıl kurtuldun?' diye... Komadan uyanmışım, hiçbir şeyden haberim yok, beni nasıl kurtuldun diye alkışlıyorlar. Daha kurtulduk diye bir şey yok. Yaşıyorum, mücadele veriyorum. Allah büyüktür. Hepinizi çok seviyorum. Bütün yeni bilgileri size aktaracağım. Selamlar, sevgiler.''

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