Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, Ordu’dan Giresun’a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki GS-99-M plakalı tır Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı’nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 FJY 737 plakalı otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevrede yapılan araştırmalarda olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kavşaktan Karadeniz sahil yoluna girdiği esnada Ordu’dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan tır ile çarpıştığı görülüyor. Bir süre tırın önünde sürüklendiği anbean görüntülere yansıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



