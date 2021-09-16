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Ölümlü kazaya karışan sürücünün suçu yeğenine üstlendirme çabası polisin dikkatinden kaçmadı

16.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölümlü kazaya karışan sürücünün suçu yeğenine üstlendirme çabası polisin dikkatinden kaçmadı

Konya'da, çarptığı üç tekerlekli motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kamyonet sürücüsünü, suçu üstlenmesini istediği yeğeni ele verdi.

Merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'nde, 46 KN 424 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi'nde Meryem Arıkan idaresindeki üç tekerlekli motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik incelemeler neticesinde, kazaya karışan kamyonet tespit edildi.

- Yeğeninin evine gidip suçu üstlenmesini istemiş

Kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek ifade veren İbrahim E. (22), kamyonet sürücüsünün kendisi olduğunu iddia etti.

Soruşturmayı yürüten polis, incelenen kamera kayıtlarında sürücünün kendisine benzemediğini söyleyince İbrahim E, aracı kendisinin değil, amcası Bayram E'nin kullandığını, kazanın ardından evlerine gelerek durumu anlattığını ve kazayı üstlenmesini istediğini söyleyince kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine polis, İbrahim E'nin beyanı doğrultusunda Bayram E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden İbrahim E. "suç üstlenme" Bayram E. ise "taksirle adam öldürme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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