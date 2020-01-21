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  4. Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti

Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti

DÜZCE HABERLERİ  | 21.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Olumsuz hava şartları hamsinin fiyatını yükseltti

Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

Yaklaşık bir hafta öncesinde 10 liradan satılan hamsi, soğuk hava ve fırtına nedeniyle 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsinin tezgahlarda 20 lira seviyesini gördüğünü söyledi. Hava şartlarına bağlı olarak fiyatların yükseldiğini belirten Karakaş, "Çok az çıkan hamsi nedeniyle fiyat tavan yaptı. Hava şartları düzeldiği takdirde fiyatlar yine 10 liraya geriye gelecektir. Fiyatlar tamamen hava şartları ile alakalı. Çok fazla tekne çıkmadığı için hamsi de az avlanıyor." dedi.

Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini aktardı.

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