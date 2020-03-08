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“Ölümünün 100. yılında Ömer Seyfettin” AKM’de konuşulacak

SAKARYA HABERLERİ  | 08.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 9 Mart Pazartesi günü ‘Ölümünün 100.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 9 Mart Pazartesi günü ‘Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin’ adlı panel ile devam edecek.
9 Mart Pazartesi günü Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilecek olan panel saat 19.00’da başlayacak. Etkinliğe Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr.Gülsemin Hazer ve Prof. Dr. Muharrem Dayanç konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “AKM’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan panelimize tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

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