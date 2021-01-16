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Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot bıraktılar

16.01.2021 12:55 | Son Güncelleme:
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Olur Kaymakamı İlker Eker öncülüğünde soğuk kış şartlarında doğa kalan yaban hayvanlarının yaşamlarının kolaylaştırmak için doğaya yem ve ot bırakıldı.Olur Kaymakamı İlker Eker, beraberinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İ.Güvenç Demirci, Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır, Olur Orman İşletme Şefi Ömer Kazan ve av koruma kontrol ekipleri ile birlikte Olur ilçesinde bulunan avlaklarda yaban hayatının sürdürebilirliği ve yaşamı için yem ve ot doğaya bıraktılar.Olur ilçesinin en yüksek noktası olan Akdağ zirvesine ekip zorluklarla çıkarak yaban hayvanların hayata tutunabilmesi için ot ve yem bıraktılar.Olur Kaymakamı İlker Eker, ‘Soğuk ve Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının hayatta tutuna bilmeleri ve yaban hayvanları popülasyonu da desteklemiş oluyoruz.

Olur Kaymakamı İlker Eker öncülüğünde soğuk kış şartlarında doğa kalan yaban hayvanlarının yaşamlarının kolaylaştırmak için doğaya yem ve ot bırakıldı.
Olur Kaymakamı İlker Eker, beraberinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İ.Güvenç Demirci, Olur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yaşar Mesut Bakır, Olur Orman İşletme Şefi Ömer Kazan ve av koruma kontrol ekipleri ile birlikte Olur ilçesinde bulunan avlaklarda yaban hayatının sürdürebilirliği ve yaşamı için yem ve ot doğaya bıraktılar.Olur ilçesinin en yüksek noktası olan Akdağ zirvesine ekip zorluklarla çıkarak yaban hayvanların hayata tutunabilmesi için ot ve yem bıraktılar.
Olur Kaymakamı İlker Eker, ‘Soğuk ve Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının hayatta tutuna bilmeleri ve yaban hayvanları popülasyonu da desteklemiş oluyoruz. Herkesin bu konularda duyarlı olmalarını bekliyoruz’ dedi.

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