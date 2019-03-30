Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis sezonu kapadı

Euroleague'in 26. haftasındaki EA7 Olimpia Milano müsabakasından beri oynamayan Spanoulis'in sezonu kapattığı açıklandı.

Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ayak bileğinden sakatlığının bulanan 36 yaşındaki oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi.

Yunan basketbolcu Euroleague'de 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları ile oynadı.