Ombudsmana başvurdu, diş tedavisi ücreti alınmadı

Van’da ortodonti tedavisi görürken Diyarbakır’a taşınan ve tedavisi sehven bitirildiği için SGK tarafından borç çıkarılan vatandaşın mağduriyeti, başvurduğu ombudsman sayesinde giderildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde üç yıl boyunca ortodonti tedavisi gören vatandaş, tedavisi devam ederken ailesinin kamu görevi tayini nedeniyle Diyarbakır’a taşındı. Burada Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde devam eden tedavisi sonuçlanınca diş tellerini çıkarttırmak isteyen vatandaş, fakülte tarafından tedavi sonucunda kendisine yüklü miktarda borç çıkarılması üzerine itirazda bulundu. Yapılan incelemede Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan tedavinin sehven bitirildiği işlendiği için o tarihten sonraki tüm işlemlerin ücretini SGK’nın borç olarak çıkardığı anlaşıldı.

Yaptığı itirazlardan sonuç alamayan vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurarak, pratikte devam eden tedavisinin yanlışlıkla teknik olarak bitmiş görünmesinden dolayı SGK’nın kendisinden tedavi ücreti istemesini şikâyet etti.

KDK (Ombudsmanlık) yaptığı araştırma ve incelemeler sonunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüyle iletişime geçerek vatandaşın yapılan iş ve işlemlerde bir sorumluluğunun bulunmadığını, sehven girilen tedavi bitiş süresinin iptal edilerek vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istedi. İdareyle Ombudsmanlık arasında yapılan görüşmeler neticesinde yanlışlık düzeltilerek, mağdurun süreç içerisinde varsa uğradığı maddi zararın karşılanmasına karar verildi.

