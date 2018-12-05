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Ömer Ali Şahiner: Trabzonspor iyi, kötü yanlarına çalışıyoruz

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.12.2018 18:24 | Son Güncelleme

Konyaspor'un yıldız ismi Ömer Ali Şahiner, "Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz. Zor olacak ama inşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz" dedi.

Ömer Ali Şahiner: Trabzonspor iyi, kötü yanlarına çalışıyoruz

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner, çıkışta olduklarını söyledi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını anlatan 26 yaşındaki oyuncu, "Başarılı olduğumuz dönemlerdeki birlik ve beraberliğe yol aldık. Bundan sonra çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Hocanın gelişiyle kısa sürede çok güzel ortam oluştu. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Bu yaşananlar, çok daha güzel şeylerin olacağının habercisidir." diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN İYİ VE KÖTÜ YÖNLERİNE ÇALIŞIYORUZ"
Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile yapacakları maça ilişkin ise zor bir deplasman olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarda Trabzonspor'un iyi, kötü yönlerine çalışıyoruz. Onun üzerine giderek iyi bir sonuçla döneriz diye umut ediyorum. Zor bir deplasman olacak. Onlar da formda, biz de çıkıştayız. Zor olacak ama inşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz."

TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Teknik direktör Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve core çalışması ile başladı. Daha sonra sahada çalışan futbolcular, idmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti. Antrenman, 5'e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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