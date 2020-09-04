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Ömer Amaçtan, Balkan Şampiyonası’nda koşacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

Gençler Türkiye Şampiyonası 01-02 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Altunizade’de bulunan Burhan Felek Spor Kompleksi içinde yer alan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapıldı.400’den fazla atletin yarıştığı Gençler Türkiye Şampiyonasında TOHM Kayseri atletizm sporcularından Ömer Amaçtan, 3000 m yarışında kişisel en iyi derecesini gerçekleştirerek 8.14.47’lik derecesiyle ikinci oldu.

Ömer Amaçtan, Balkan Şampiyonası’nda koşacak

Gençler Türkiye Şampiyonası 01-02 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Altunizade’de bulunan Burhan Felek Spor Kompleksi içinde yer alan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde yapıldı.
400’den fazla atletin yarıştığı Gençler Türkiye Şampiyonasında TOHM Kayseri atletizm sporcularından Ömer Amaçtan, 3000 m yarışında kişisel en iyi derecesini gerçekleştirerek 8.14.47’lik derecesiyle ikinci oldu. Ömer Amaçtan, elde ettiği bu derece ile 12-13 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM sporcusu Ömer Amaçtan’ı ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, katılacağı Balkan Şampiyonasında başarılar diledi.

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Kocasinan
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Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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