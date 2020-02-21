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Ömer Asaf Tosun Eskişehirli şiir tutkunları ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nın her ay düzenlediği ‘Şiir Dinletisi ve Söyleşi’ etkinliklerinin bu ay ki konuğu şair ve fotoğraf sanatçısı Ömer Asaf Tosun oldu.ESİAD Salonu’nda gerçekleştiren etkinliğe Şair Emel İrtem ve Rahmi Emeç’in yanı sıra çok sayıda şiir tutkunu katıldı.

Ömer Asaf Tosun Eskişehirli şiir tutkunları ile buluştu

Odunpazarı Belediyesi Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nın her ay düzenlediği ‘Şiir Dinletisi ve Söyleşi’ etkinliklerinin bu ay ki konuğu şair ve fotoğraf sanatçısı Ömer Asaf Tosun oldu.
ESİAD Salonu’nda gerçekleştiren etkinliğe Şair Emel İrtem ve Rahmi Emeç’in yanı sıra çok sayıda şiir tutkunu katıldı. Söyleşide dilin özellikleri, fotoğraf ile şiirin benzer ve farklı yanlarına dikkat çeken Tosun, katılımcıların sorularını cevapladı. Söyleşiye kendini tanıtarak başlayan Tosun, dili tartışmaya açtı. Karşılıklı sohbet havasında geçen söyleşide Tosun, dilin yaşayan canlı bir varlık olduğunu söyledi. Dilin yenilikçi olduğuna dikkat çeken Tosun, örnekler vererek açıklamalar yaptı. Bazı kelimelerin zaman içinde unutulduğunu ifade eden Tosun, bazı kelimelerin ise hiç kullanılmadığını dile getirdi. Geçtiğimiz hafta 2’nci şiir kitabı ’Çelişigüzel’ yayınlanan Tosun, söyleşinin ardından kitaplarını imzaladı.

Ömer Asaf Tosun Eskişehirli şiir tutkunları ile buluştu

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