SPOR

'G.Saray Avrupa'da olmaya layıktır'

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın milli oyuncusu Ömer Bayram, Club Brugge maçı öncesi "Herkes idmanlarda elinden geleni yapıyor. Herkes yarınki maçın önemini biliyor. 'Tamam mı, devam mı' maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa’da oynamaya layıktır. Her şey bizim elimizde" dedi.

'G.Saray Avrupa'da olmaya layıktır'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında yarın Club Brugge ile oynayacağı müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısına sarı kırmızılı takımdan Ömer Bayram katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının karşısına çıkan Ömer Bayram, geçen sene sarsıntılı bir dönem geçirdiğini dile getirerek, "Geçen sene tabii her oyuncu gibi büyük takıma transferde sarsıntılı bir dönem geçirdim. Kendime güvendim, pes etmedim. Sezon başı kampında 'Ömer Bayram ayrılır mı' diye bir algı vardı. Ben bunu düşünmedim, işime konsantre oldum. Hocam bana şans verdi, elimden geldiğince kullandım. Savaşçı ruhumu hep korudum. Takım için her şeyimi verdim. Galatasaray'da nerede oynarsan oyna her zaman savaşmak zorundasın. Ben bunu her zaman yapacağım. Önümüzde neler olur, hep beraber göreceğiz" açıklamasını yaptı.

"SAVAŞÇI RUHUM İLE HER BÖLGEDE OYNAMAYA HAZIRIM"

Hollanda'da kariyerine kanat oyuncusu olarak başladığını kaydeden Bayram, "Sol açık, sağ açık olarak oynamıştım. Kayseri’ye sol açık olarak transfer oldum. Daha sonra sol bekte iyi maçlar çıkarınca orada oynamaya başladım. A Milli Takım'a da sol bek olarak gittim. Fatih Hoca bana orta sahada şans verdi. Orta sahada kariyerime başlasaydım, kariyerim farklı olur muydu bilemem. Yetenekli oyuncu her yerde oynamalı. Orta saha olur, stoper olur hiç fark etmez. Ben savaşçı ruhum ile her bölgede oynamaya hazırım" diye konuştu.

"SAHADA BASMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Sarı kırmızılı takımda eksikler olmasına ilişkin gelen soruya yanıt veren Ömer Bayram, şu ifadeleri kullandı: "Eksiklerimiz var. Galatasaray’ın bütün oyuncuları değerli. Herkes idmanlarda elinden geleni yapıyor. Herkes yarınki maçın önemini biliyor. 'Tamam mı, devam mı' maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa’da oynamaya layıktır. Her şey bizim elimizde. 'Galatasaray gol atamadı' diye yazılıyor, çiziliyor ama biz kendimize güveniyoruz. İlk dakikalardan taraftar desteğini arkamıza alıp sahada basmadık yer bırakmayacağız."

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Karagümrük’te Giray Bulak dönemiKaragümrük’te Giray Bulak dönemi
Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yıldırım: “Samsunspor’a Avrupa sözü verdim”Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yıldırım: “Samsunspor’a Avrupa sözü verdim”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ömer bayram

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Okuyucu Yorumları 6 yorum
gs lobisi olmadan avrupayı nasıl görürmüş şimdi daha iyi gördük. sizin yeriniz Avrupa değil amatör lig
yillardir gidemeyen fb lobisi nerde phuhahaa
Dennis boş geçmez bu defansa.
6 yiyip madara olmak için mi.. şamp. ligi ve uefada 80 takım arasında tek gol atamayan takım.. rezil oldunuz...
o rezilligi fenevbahce yapmisti 0 puanla bir de 8 tas var 8 tane yiyip donen. reziller
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Muslera'dan kavga yorumu

Sofiane Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Son dakika! Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

ÖZET | Tuzlaspor - Galatasaray: 0-4 maç sonucu

Aslan rövanşta turladı!

Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.