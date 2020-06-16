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Ömer Çelebi "Ayasofya tevhidin bilinmez mührüdür"

DÜZCE HABERLERİ  | 16.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ayasofya’nın cami olarak kapılarını açması gerektiğini belirterek, tüm STK’lara çağrıda bulundu.Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi’de Ayasofya’nın cami olarak açılması için destek verdiklerini belirterek STK’lara çağrıda bulundu.

Ömer Çelebi "Ayasofya tevhidin bilinmez mührüdür"

Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, Ayasofya’nın cami olarak kapılarını açması gerektiğini belirterek, tüm STK’lara çağrıda bulundu.
Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi’de Ayasofya’nın cami olarak açılması için destek verdiklerini belirterek STK’lara çağrıda bulundu. Çelebi “Osmanlı İmparatorluğunun cihan padişahı İkinci Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethederek Orta Çağ karanlığına son vermiş, sadece Bizans’ın zulmü altındaki insanları değil, şehirle birlikte mekanları da hakkın, adaletin, hürriyetin, güven ve huzurun aydınlığına kavuşturmuştur. Bu mekanların en önemlisi de Ayasofya’dır. Ayasofya, Bizans’ın başşehri Konstantinopolis’in İslambol oluşunun nişanesi, fethin sembolü ve tevhidin silinmez mührüdür. Ayasofya, çağ açıp çağ kapatarak Fatih unvanını kazanmış olan Sultan Mehmed’in vakfiyesidir. Ayasofya, İstanbul’un fethi ile birlikte kıyamete kadar cami olarak vakfedilmiştir. Beş asır boyunca minarelerinde ezanların, kubbesinde tekbirlerin, mihrabında Fatihaların yankılandığı Ayasofya Camii, başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Ayasofya Camii’nin kilitli kapıları artık açılmalı; fethin sembolü, Konstantinopolis’in İslambol oluşunun nişanesi olan bu mahzun mabedin cemaate, kıyama, rükû’a, secdeye, tekbire, salavata ve duaya olan hasreti dindirilmelidir. Ayasofya Camii sadece fethin değil, büyük tarihimizin de bir sembolüdür. Ayasofya Camii’nin asli hüviyetine kavuşması demek, azîz milletimizin kendi inancı, tarihi, kültürü ve kendi ruhuyla yeniden buluşmasının önündeki kapıların da sonuna kadar açılması demektir. Biz millet olarak Ayasofya’nın kapısının önündeyiz. İktidarı ve muhalefeti ile bütün siyasilerden Ayasofya’nın kapılarını açmalarını; ülkesini seven, istiklal ve hürriyetine âşık, ecdadına ve değerlerine saygılı tüm sivil toplum kuruluşlarından ve bu topraklarda beraberce yaşadığımız vatandaşlarımızdan gecikmiş haklı talebimize destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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